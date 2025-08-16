Україна

Київський клуб планує залучити гравця до основної команди.

Армандо Наранхо заперечив інформацію про можливий трансфер форварда Динамо Еріка Раміреса до венесуельського Депортіво Тачира. За словами журналіста, 26-річний нападник повернувся до київського клубу після оренди в аргентинському Тігре.

Наранхо уточнив, що план клубу — залишити Раміреса у складі Динамо. Форвард підписав контракт із київською командою влітку 2021 року за 1,75 мільйона євро. За цей час у Динамо він провів 20 матчів, забив 4 голи та зробив 1 асист.

Рамірес мав кілька оренд: у хіхонському Спортінгу (12 матчів без результативних дій), словакському Словані (7 голів та 2 асисти у 31 грі), колумбійському Атлетіко Насьоналі (9 голів у 45 матчах) та аргентинському Тігре (1 гол і 1 асист у 19 матчах).

Контракт Еріка з Динамо розрахований до літа 2026 року.