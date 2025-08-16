Голкіпер з досвідом Ліги чемпіонів може підсилити чемпіона України.
Домінік Лівакович, getty images
16 серпня 2025, 22:26
Київське Динамо активно працює над посиленням воротарської лінії й розглядає варіант із трансфером Домініка Ліваковіча. Про це повідомляє турецьке видання Feneragi.
29-річний голкіпер збірної Хорватії влітку покине Фенербахче, і саме Динамо виявляє до нього інтерес. Втім, український клуб має серйозну конкуренцію — одним із головних претендентів на Ліваковіча також є іспанська Севілья.
У минулому сезоні за Фенербахче Ліваковіч провів 32 матчі, у яких пропустив 38 голів і 9 разів залишав свої ворота недоторканими.