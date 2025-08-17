Україна

Наставник дебютанта УПЛ поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк прокоментував поразку своєї команди у матчі третього туру УПЛ проти київського Динамо (1:4).

"Все-таки ми новачки УПЛ. Галина Федорівна Герега привітала нас з першим забитим м’ячем. Так, результат, можливо, трошки не такий, як нам би хотілося, але я подякував хлопцям. У нас три тури таких, що нам показали, що таке інтенсивність в УПЛ, як треба ставитися до себе. Те, що інколи проходило в Першій лізі, в УПЛ уже не пройде. Тут за кожен момент потрібно боротися, за кожен м’яч потрібно боротися. Для нас це велика школа. Я думаю, що з наступних матчів ми будемо додавати.

Дякувати трибунам – підтримували нас. Команда хотіла бігти вперед, за рахунку 1:2 хотіли зрівняти, моменти були, але Динамо потрапило в свою стихію – в контргру, де вони дуже добре почуваються. Не хотілося, звичайно, четвертий гол, недопрацювали деякі, але це футбол. Я думаю, що в наступних матчах будемо більш сконцентрованими.

Я завжди футболістам кажу: "Щастя зарите у воротах суперника". Ми намагалися грати в футбол, в контргру. Так, не все виходить, поки не можемо ще підлаштуватися під цю інтенсивність. Шахтар, навіть ЛНЗ в першому таймі та Динамо показали нам, до чого ми маємо йти. Швидкість, інтенсивність, атлетизм – це, напевно, перші складові сучасного футболу, де, на жаль, ми програли.

В нас пів команди – дебютанти УПЛ. Але це відмазки на 1-2 тури. Нам потрібно набирати очки, бо в нас є задача зачепитися за УПЛ. Але нічого, ми розберемо спокійно, проаналізуємо. Рухаємося вперед. Звісно, мені як тренеру, та й будь-якому футболісту неприємно програвати 1:4, але ми зробили все можливе для того, щоб уболівальники, які прийшли, отримали задоволення. Так, ми могли б стати в низькому блоці, як з Шахтарем, але намагалися зробити контргру. Трошки покарали нас – ну, нічого, в нас ще перемоги попереду", — сказав Нагорняк в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Епіцентр — Динамо Київ.