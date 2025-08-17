Україна

Фланговий нападник поділився своїми емоціями після першого матчу за "біло-синіх".

Протистояння в рамках третього туру УПЛ-2025/26 було дебютним для правого вінгера Анхеля Торреса у футболці Динамо Київ.

Епіцентр — Динамо Київ 1:4 Відео голів та огляд матчу 16.08.2025

Місце в складі "біло-синіх" для 25-річного колумбійця знайшлося по перерві вчорашнього поєдинку в Тернополі. Гравець поділився своїми враженнями від дебюту.

"Насамперед, я дуже щасливий, що команда перемогла, радий за усіх хлопців. Також задоволений, що дебютував за Динамо у цьому матчі. Це особливий день для мене.

Що я маю робити, тренер казав мені ще раніше, він розмовляв зі мною на тренуванні. А коли виходив на заміну, наставник сказав про стратегію на другий тайм та деталі того, як саме я маю діяти.

Думаю, я добре провів ці 45 хвилин, і це, дійсно, підвищить мою впевненість та поліпшить якості, щоб надалі ще більше допомагати команді — це те, чого б мені хотілося.

Я знаю, що Епіцентр уперше вийшов до вищого дивізіону, думаю, це хороша команда з сильними гравцями. Але, коли вперше потрапляєш до Прем'єр-ліги, потрібно здобувати досвід.

Невдача з Пафосом? Навіть після таких поразок ми маємо залишатися сильними. Так, ми не досягли результату на Кіпрі, але там важко багатьом командам — через погодні умови та інші обставини. Але, на мою думку, морально та фізично ми добре підготувалися до сьогоднішнього матчу. Йдемо поступово від гри до гри", — цитує Торреса офіційний сайт київського Динамо.

Нагадаємо, "біло-сині" підписали переможця Юнацької ліги УЄФА-2018/19 Анхеля в травні 2025 року. Контракт із фланговим нападником розраховано до кінця червня 2028-го.