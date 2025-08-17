Україна

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з дебютантом УПЛ.

Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок прокоментував перемогу своєї команди у матчі третього туру УПЛ проти Епіцентру (4:1).

"Хочу спочатку привітати Тернопіль – у них учора День міста був. Дуже файне місто і дуже приємно тут грати з такою підтримкою. І добре, що ми перемогли. А щодо голу – так, ми відпрацьовували це, і дуже гарно у нас вийшло. І я дуже задоволений, що Микола замкнув мою передачу.

У нас було дуже багато простору, і ми ним скористалися. Було у нас дуже багато хороших моментів. Якщо чесно, могли забивати більше.

Я лише одного разу вдарив добре, але воротар дуже класно дотягнувся. Найголовніше, що ми перемогли 4:1 та будемо готуватися до наступної гри. Звісно, після перемоги трохи краще. Але будемо все рівно дуже ретельно готуватися до Маккабі", — сказав Піхальонок в ефірі УПЛ ТБ.

