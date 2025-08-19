Україна

Батон Забергджа уклав контракт на схемою 3+1 та виступатиме під 72-м номером.

Металіст 1925 офіційно оголосив про підписання 24-річного нападника збірної Косова Батона Забергджі.

Контракт розрахований на три роки з можливістю продовження ще на один сезон, повідомляє клубна пресслужба харків'ян.

Форвард розпочинав кар’єру на батьківщині, де виступав за Дреніцу та Г'їлані. Улітку 2023 року він приєднався до албанського Динамо Сіті. За цей час зіграв 83 матчі, забив 23 голи та віддав 18 результативних передач. У складі клубу став володарем Кубка Албанії сезону-2024/25 і здобув бронзові медалі чемпіонату.

У червні Забергджа дебютував за національну збірну Косова, вийшовши у стартовому складі на товариський поєдинок проти Вірменії. Основна позиція футболіста — нападник. У М1925 він гратиме під 72-м номером.