Україна

Бразилець в заявці команди на гру з Серветтом.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловився про ситуацію з травмованими гравцями "гірників". Його слова наводить офіційний сайт донеччан.

"Кевін повернувся до нас, і ми раді цьому. Але вперше з командою він тренувався лише вчора. Ми оберігаємо його. Питання ігрового часу ми вирішуватимемо разом, адже здоров’я моїх гравців для мене дуже важливе.

Конопля та Аліссон готові грати з Серветтом. Ми радіємо за цих футболістів. Аліссон повернувся після того удару, який він отримав у матчі з Вересом. Щодо Криськіва: я дуже хочу, щоб він був з нами. В свою чергу, Траоре та Егіналду, ви вже знаєте, – їх не буде з нами тривалий час", — заявив Туран.