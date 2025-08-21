Ліга конференцій

"Гірники" битимуться за Лігу конференцій.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловився напередодні 1-го матчу плей-оф кваліфікації Ліги конференцій зі швейцарським Серветтом. Цитує турецького фахівця офіційний сайт "гірників".

"Ліга конференцій УЄФА для нас дуже важлива й цінна. Ми раді представляти нашу країну, Україну, на цьому рівні. Але спочатку потрібно пройти поєдинки плейоф. Необхідно йти матч за матчем. Ми сприймаємо гру з Серветтом, як важливий фінал, адже наш суперник потрапив до Ліги конференцій після кількох інших важливих кваліфікаційних раундів єврокубків, як і ми. Ми будемо демонструвати таку саму серйозність і мусимо грати максимально відповідально. Хочемо здобути перевагу вже з першого матчу. Щодо зустрічі з Серветтом – ми раді та в передчутті.

Я вважаю, у нас відмінний тренерський штаб: Керем Яваш, Сінан Сарікурт та Карло Ніколіні будуть на лаві завтра. Також на стадіоні присутні Радіон, Алекс і Мерт Сомай буде з ними зі своїм комп'ютером. Я вірю, що в нашому штабі є необхідний досвід та ресурси. Іноді в таких ситуаціях певні жертви працюють дуже добре.

Щодо судді та дискваліфікацій, то розмова про це може негативно вплинути на наш прогрес. Але мушу сказати, що в обох поєдинках з Панатінаїкосом суддя впливав на рахунок і на стиль гри. Моя реакція може бути неправильною, але я повинен захищати своїх футболістів. Щодо завтрашньої гри: я вірю, що в нас хороший тренерський штаб, щоб відреагувати на цю ситуацію.

Минулого року фінал Ліги конференцій був між Челсі та Бетісом. У житті потрібно показувати повагу до того, де ти знаходишся, до своєї позиції. Щодо Ліги конференцій, то це не просто про фокусування, а про втілення наших мрій. Ми дуже хочемо грати в основному етапі та пройти далі, до наступних стадій. У нас молода команда. Так, Шахтар має великі успіхи в своїй історії. Але нам потрібен успіх у Європі, потрібно бути успішними на європейській арені. Це не просто фокусування – для нас це мрія, тому що ми хочемо робити щасливими наших вболівальників і людей в Україні.

У п’ятницю вранці буде відновлення після гри. І вперше за місяць я дам команді два дні відпочинку. У понеділок зберемося в Женеві і готуватимемося до гри там. Чесно скажу, після цієї гри я сподіваюся, що ми проведемо наступні два дні як відпустку – для відпочинку та релаксу. І у нас буде достатньо часу на тактичну підготовку після того, як команда збереться разом. Серпень був для нас важким місяцем. Ми намагалися пройти його якомога краще. Але я дуже задоволений тим, як минув цей місяць, і нашим стилем гри. Також вірю, що ми багато чого навчилися за цей час.

Вважаю, це був відмінний місяць. Попри те, що нас вибив Панатінаїкос, можу сказати, що я пишаюся своїми гравцями, ми багато чого навчилися. Вірю, що ми йдемо дуже хорошим шляхом. Щоб ця система працювала, потрібні час і терпіння. Але зараз я дуже задоволений тим, як мої футболісти реагують і поводяться на полі.

Звісно, перетинати кордон дуже складно, ви всі це знаєте. Коли виїзна гра у європейських змаганнях у четвер, наша поїздка триває 10 годин і ми можемо дістатися до готелю лише о 10-й ранку. Але ми дуже задоволені командою. Єдине, що я можу сказати про команду та гравців: ми дуже задоволені. Бути щасливим у житті дуже важливо.

Звісно, у нас є всі можливості та ресурси, які надає Шахтар. І на цьому етапі я хотів би подякувати пану Ахметову, Сергію Палкіну, Дарійо, Віталію, Дімі, Сальваторе – усім, адже вони дійсно роблять відмінну роботу для нас і створюють чудову атмосферу, бо непросто дотримуватися цього графіку й керувати всім процесом. Я дуже пишаюся всіма своїми гравцями, і ми продовжуватимемо рухатися цим шляхом", — заявив Туран.

Матч Шахтар — Серветт відбудеться сьогодні, о 21:00 за київським часом.