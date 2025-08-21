Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Шахтар, Getty Images
21 серпня 2025, 00:30
У рамках плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2025/26 із Шахтарем зустрінеться Серветт.
Перша очна зустріч українського й швейцарського клубів відбудеться в четвер, 21 серпня, на Муніципальному стадіоні ім. Г. Реймана в Кракові, Польща. Початок — о 21:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.39, тоді як потенційний успіх Серветта оцінюється показником 7.70. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.95.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Шахтаря й тотал менше 4,5", представлений показником 1.86.
Коефіцієнтом 1.79 оцінена ймовірність того, що обидві команди заб'ють.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.99.
Слідкуйте за поєдинком Шахтар — Серветт на Football.ua.