Football.ua за підтримки betking представляє прев’ю матчу кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, який відбудеться 21 серпня та розпочнеться о 21:00.

Донецький Шахтар уже не впорався з головним завданням на сезон — команда під керівництвом Арди Турана не дісталась навіть основного раунду Ліги Європи УЄФА, хоча акценти її керівництва були чи не взагалі на перемогу в турнірі, але після успішних матчів проти фінського Ільвеса та турецького Бешикташа, "гірники" в серії пенальті поступились грецькому Панатінаїкосу. Тож апетити доведеться трохи вгамувати, а плани — переглянути.

ШАХТАР — СЕРВЕТТ

ЧЕТВЕР, 21 СЕРПНЯ, 21:00 ▪️ МІСЬКИЙ ім. ГЕНРІКА РАЙМАНА, КРАКІВ (ПОЛЬЩА) ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — НІК ВОЛШ (ШОТЛАНДІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ на MEGOGO ▪️

Шахтар ще ніколи в своїй історії не грав у Лізі конференцій УЄФА, тож для нього це може бути геть новий досвід. Аби його отримати, команді Турана треба подолати всього лишень одного суперника — швейцарський Серветт. А що об’єднує "червоно-білих" та грецький Панатінаїкос? Правильно, ще наприкінці липня це був учасник кваліфікації до Ліги чемпіонів, але зараз дуже близький до того, щоб повторити легендарне падіння Дніпра-1 із відбору до головного єврокубка до сезону без основного раунду міжнародних турнірів узагалі.

Можливо, дещо не пощастило "гірникам", що матч-відповідь команда Жослена Гурвеннека буде проводити на власному полі, тож знову бажано здобувати перевагу саме в першій грі. Серветт при цьому — друга за силою команда чемпіонату Швейцарії в минулому сезоні, але Базелю вони поступились аж на 10 очок та 39 голів за різницею забитих та пропущених, тож конкуренції поміж першими двома рядками не було.

А вже новий сезон команда почала вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів від чеської Вікторії Пльзень, після чого нідерландський Утрехт вибив Серветт із відбору до Ліги Європи. При цьому на Вікторію команду виводив швейцарський фахівець Томас Геберлі, а на перший матч проти Утрехта (1:3) — сербський тренер Боян Дімич, який його замінив тимчасово після звільнення. Гурвеннек підхопив команду перед матчем-відповіддю в Нідерландах, але не запобіг черговій невдачі (1:2). Очевидно, що певний управлінський хаос у розташуванні майбутнього суперника Шахтаря має місце.

Серветт при цьому виграв лише два матчі у поточній кампанії — перший проти Вікторії (1:0), а також останній перед прийдешньою грою в Кубку країни проти Дарданії з Лозанни (5:0). Поміж цими результатами були поразки як в єврокубках, так й у чемпіонаті від Санкт-Галлена (1:4), а також нічия проти Грассгоппера в перехідний період поміж Гурвеннеком та Геберлі (1:1).

І якщо тривають такі тренерські ротації, то не зовсім зрозуміло, під кого виконував усі свої літні підписання Серветт. А їх було чимало — Салернітану "пограбували" на двох захисників Ліліана Нжо та Ділана Бронна, у того-таки Грассгоппера забрали півзахисника Жіотто Моранді, також у півзахист прийшов Аблі Джаллов із Меца, а Флоріан Ауе та Самуель Мраз посилили ланку атаки. Таким чином відбулась точкова компенсація втрат у вигляді японського захисника Кейго Цунемото, а також нападників Дерека Кутеси та Енцо Крівеллі. Та чи знайдуть довіру нового тренера новачки?

Шахтар зі своїм рівнем гри на старті сезону та можливостями виглядає фаворитом. Але лише на папері, бо якщо почати вивчати становище в команді Турана глибше, то яскрава "помаранчево-чорна" картинка може трохи потьмяніти. Справа в навантаженнях, які були в команди всі три тижні перед матчами проти Ільвеса, щоб вона в принципі була готовою до гри на міжнародній арені. Після того тренувань у нормальному розумінні цього слова в Шахтаря не було взагалі — самі відновлення.

Бо таким є календар, коли ти посідаєш низькі, як для себе, позицій в чемпіонаті за підсумками чергового сезону. І тепер тренерський штаб "гірників" банально не знає, у якого футболіста закладена чергова "бомба" у вигляді м’язової травми. Спочатку Траоре, але там проблеми значно глибші за просто навантаження, потім Егіналду, потім Кевін, потім Конопля, потім Аліссон, потім ще хтось. І так буде до тих пір, поки команда перебуває в такому напруженому графіку. І навіть тиждень без УПЛ — не розрада. Шахтарю доведеться й завдання з єврокубками вирішувати, і в чемпіонаті здобувати результат, і лише потім буде міжнародна перерва, де можна просто на мить зупинитись і озирнутись довкола.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ШАХТАР : Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Марлон Гомес, Судаков — Аліссон, Еліас, Кевін.

СЕРВЕТТ : Малль — Срданович, Барон, Бронн, Мазіку — Конья, Фомба — Стеванович, Гіємено, Моранді — Атангана.

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Раніше не зустрічались у офіційних матчах.

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

