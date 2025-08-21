Україна

20-річний гравець підписав контракт із новачком УПЛ.

Новачок Прем'єр-ліги Кудрівка офіційно оголосила про підписання 20-річного нападника Антона Демченка. Гравець приєднався до клубу на правах вільного агента, про що повідомляється на офіційному сайті команди.

Демченко є вихованцем академії донецького Шахтаря, де виступав за молодіжні команди. Перший досвід на професійному рівні здобув у минулому сезоні в складі Миная в Першій лізі — за клуб він провів 8 матчів і відзначився 4 голами.

У Кудрівці Антон виступатиме під 97-м номером.