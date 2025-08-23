Україна

Триває розіграш Кубку України-2025/26.

Сьогодні, 23 серпня, відбулися матчі Кубка України сезону 2025/26, де визначилися ще кілька учасників наступного раунду турніру.

У поєдинку Гірник-Спорт та Тростянець, які виступають у Другій лізі (група Б), не змогли виявити сильнішого в основний час. Доля матчу вирішилася у серії післяматчевих пенальті, де точнішими були футболісти з Горішніх Плавнів — 4:3.

Гірник-Спорт — Тростянець 0:0 (після серії пенальті 4:3)

У Полтаві на стадіоні Молодіжний харківський Авангард приймав чернівецьку Буковину. Гості впевнено здобули перемогу з рахунком 3:0 завдяки дублю Богдана Бойчука та голу Яна Морговського.

Авангард Лозова — Буковина 0:3

Голи: Бойчук, 16, 61, Морговський, 78.

У Коростені місцевий клуб приймав рівненський Верес. Представник УПЛ не залишив шансів супернику, розгромивши його 4:0. У складі гостей відзначилися Ігор Харатін (з пенальті), Кай Ципот, Ндукве та новачок команди Уеслі Помба, для якого цей гол став дебютним за Верес.

Коростень — Верес 0:4

Голи: Харатін, 39 (пен), Ціпот, 74, Ндукве, 76, Помба, 85.

У завершальному матчі ігрового дня черкаський ЛНЗ мінімально здолав Пробій з Городенка. Єдиний м’яч у грі на 54-й хвилині забив Айді Дайко після передачі Артура Авагімяна, що дозволило представнику УПЛ пройти далі в розіграші Кубка України.

Пробій — ЛНЗ 0:1

Гол: Дайко, 54.