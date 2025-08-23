Контракт розрахований на три роки.
Веслі Помба, НК Верес
23 серпня 2025, 09:59
Верес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Веслі Помбою.
Угода з 23-річним бразильцем, який перебував у статусі вільного агента, розрахована на три роки.
Останнім клубом Помби була Ферровіаріа, яка виступає у другому дивізіоні чемпіонату Бразилії. Також він виступав за такі клуби, як Греміу та Курітібу.
Цього сезону Веслі провів 12 матчів без результативних дій.
Після трьох турів Верес не набрав очок і посідає лише 14 місце в УПЛ.