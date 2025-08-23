Матч у Стрию завершився без голів у основний час, а долю протистояння вирішили пенальті.
Скала 1911 – Поділля, УПЛ ТБ
23 серпня 2025, 18:01
У Стрию відбувся напружений поєдинок 1/32 фіналу Кубка України між місцевою Скалою 1911 та хмельницьким Поділлям. Господарі представляють Другу лігу, а їхні суперники виступають у Першій, однак різниця у класі на полі майже не відчувалась.
Протягом усіх 90 хвилин команди грали у рівному темпі, створюючи моменти біля обох воріт, але відкрити рахунок так і не вдалося. Основний час завершився з нулями на табло.
Долю путівки в 1/16 фіналу вирішувала серія пенальті. У вирішальний момент більш холоднокровними виявилися футболісти з Хмельницького, які реалізували свої удари та здобули перемогу – 5:4.
Таким чином, Поділля продовжує боротьбу у турнірі, тоді як Скала 1911 завершує свій шлях на стадії 1/32 фіналу.
Скала 1911 – Поділля – 0:0 (пен. 4:5).