Триває розіграш Кубку України-2025/26.
ФК ЮКСА
24 серпня 2025, 17:35
Відбулися чергові матчі у рамках 1/32 Кубку України, у яких перемоги здобули гостьові команди.
У першому матчі ЮКСА обіграла вінницьку Ниву з рахунком 3:1.
Рахунок у матчі було відкрито на 19 хвилині зусиллями Матеуса Фого, який пробив з лінії штрафного майданчика та м'яч рикошетом від захисника влетів у ворота. Через сім хвилин Фого оформив дубль, класно перекинувши воротаря з лівого краю штрафного майданчика.
Нива свій єдиний м'яч забила на 52 хвилині, коли Костянтин Колчін добив сферу у сітку воріт після серії рикошетів у воротарській. Точку в матчі поставив Гонсалвеш дос Сантос Матеус на 91 хвилині, коли він реалізував пенальті.
Нива Вінниця — ЮКСА 1:3
Голи: Колчін, 56 — Фого, 19, 26, Матеус, 90+1 (пен).
У другому матчі Фенікс-Маріуполь у гостях здобув перемогу над Ужгородом із рахунком 2:1.
Гості відкрили рахунок на 25 хвилині, коли Владислав Сидоренко головою замкнув передачу з лівого флангу. Через чотири хвилини той самий Сидоренко підстеріг невдалий пас захисника суперника і в дотик відправив м'яч у ворота з-за меж штрафного майданчика.
Ужгород свій гол забив на 54 хвилині, коли Ентоні Емере гарно пробив з лінії штрафного майданчика точно у дальній кут воріт.
Ужгород — Фенікс-Маріуполь 1:2
Голи: Емере, 54 — Сидоренко, 25, 29.