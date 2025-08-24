Україна

Триває розіграш Кубку України-2025/26.

Відбулися чергові матчі у рамках 1/32 Кубку України, у яких перемоги здобули гостьові команди.

У першому матчі ЮКСА обіграла вінницьку Ниву з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 19 хвилині зусиллями Матеуса Фого, який пробив з лінії штрафного майданчика та м'яч рикошетом від захисника влетів у ворота. Через сім хвилин Фого оформив дубль, класно перекинувши воротаря з лівого краю штрафного майданчика.

Нива свій єдиний м'яч забила на 52 хвилині, коли Костянтин Колчін добив сферу у сітку воріт після серії рикошетів у воротарській. Точку в матчі поставив Гонсалвеш дос Сантос Матеус на 91 хвилині, коли він реалізував пенальті.

Нива Вінниця — ЮКСА 1:3

Голи: Колчін, 56 — Фого, 19, 26, Матеус, 90+1 (пен).

У другому матчі Фенікс-Маріуполь у гостях здобув перемогу над Ужгородом із рахунком 2:1.

Гості відкрили рахунок на 25 хвилині, коли Владислав Сидоренко головою замкнув передачу з лівого флангу. Через чотири хвилини той самий Сидоренко підстеріг невдалий пас захисника суперника і в дотик відправив м'яч у ворота з-за меж штрафного майданчика.

Ужгород свій гол забив на 54 хвилині, коли Ентоні Емере гарно пробив з лінії штрафного майданчика точно у дальній кут воріт.

Ужгород — Фенікс-Маріуполь 1:2

Голи: Емере, 54 — Сидоренко, 25, 29.