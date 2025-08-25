Україна

Відбувся черговий кубковий матч.

У черговому матчі 1/32 Кубку України Лісне впевнено обіграв Чайку з рахунком 4:0.

Команда Олександра Рябоконя відкрила рахунок у матчі на восьмій хвилині зусиллями Олександра Калініна, який з лінії штрафного майданчика точно пробив по воротах.

Потім на 27 хвилині Едвард Кобак відзначився результативним ударом із дальньої дистанції — удар вийшов по центру, але воротар зробив грубу помилку, випустивши м'яч зі своїх рук. Через 12 хвилин Кобак оформив дубль, реалізувавши пенальті.

Остаточну крапку в матчі поставив Артем Козлов на 49 хвилині, коли він замкнув головою передачу з кутового.

Чайка — Лісне 0:4

Голи: Калінін, 8, Кобак, 27, 39 (пен), Козлов, 49.