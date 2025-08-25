Україна

Відбувся черговий кубковий матч.

У черговому матчі 1/32 Кубку України тернопільська Нива в гостях обіграла Реал Фарму з рахунком 3:0.

Нива відкрила рахунок у матчі на 61 хвилині зусиллями Сергія Давидова, який вразив ворота суперника неймовірним дальнім ударом.

Потім на 79 хвилині Мар'ян Мисик подвоїв перевагу гостей, точно пробивши з лінії штрафного майданчика.

Остаточну крапку у матчі поставив Андрій Бей, який реалізував пенальті на 82 хвилині.

Реал Фарма — Нива Тернопіль 0:3

Голи: Давидов, 61, Мисик, 79, Бей, 82 (пен).