25 серпня 2025, 17:48
Сьогодні, 25 серпня, відбулися заключні матчі 1/32 Кубку України.
У першому матчі Агробізнес у гостях обіграв вишгородський Діназ з рахунком 3:0.
Рахунок у матчі було відкрито на 34 хвилині зусиллями Артема Нижника, який реалізував пенальті. Потім на 55 хвилині Назар Богомаз подвоїв перевагу гостей, точно пробив з меж штрафного суперника після передачі з лівого флангу.
Остаточну крапку в матчі поставив Олег Лень, який увірвався до штрафного майданчика та пробив повз воротаря у ворота.
Діназ — Агробізнес 0:3
Голи: Нижник, 34 (пен), Богомаз, 55, Лень, 79.
У другій зустрічі Полісся Ставки на своєму полі було сильнішим за Ребел з рахунком 3:0.
Аматорська команда відкрила рахунок на 25 хвилині, коли Сергій Максимець замкнув передачу зі штрафного на дальній стійці.
Потім на 55 хвилині Єгор Капустян залишив Ребел у меншості, отримавши червону картку, збивши суперника перед своїм штрафним. Через дев'ять хвилин Полісся реалізувало більшість, коли Олександр Руденко переправив м'яч у ворота після подачі зі штрафного.
Підсумував рахунок Юрій Малєй на останній, 90 хвилині зустрічі.
Полісся Ставки — Ребел 3:0
Голи: Максимець, 25, Руденко, 64, Малєй, 90.
Вилучення: Капустян, 61.
У ще одній зустрічі Чернігів у гостях здолав київський Атлет із рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол був забитий на 51 хвилині, коли Павло Шушко точно пробив головою після подачі з кутового.
Через чотири хвилини воротар Атлета Максим Комаренко залишив свою команду у меншості, зігравши рукою за межами штрафного майданчика.
Атлет Київ — Чернігів 0:1
Гол: Шушко, 51.
Вилучення: Комаренко, 55.