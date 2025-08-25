Україна

Сьогодні, 25 серпня, відбулися заключні матчі 1/32 Кубку України.

У першому матчі Агробізнес у гостях обіграв вишгородський Діназ з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 34 хвилині зусиллями Артема Нижника, який реалізував пенальті. Потім на 55 хвилині Назар Богомаз подвоїв перевагу гостей, точно пробив з меж штрафного суперника після передачі з лівого флангу.

Остаточну крапку в матчі поставив Олег Лень, який увірвався до штрафного майданчика та пробив повз воротаря у ворота.

Діназ — Агробізнес 0:3

Голи: Нижник, 34 (пен), Богомаз, 55, Лень, 79.

У другій зустрічі Полісся Ставки на своєму полі було сильнішим за Ребел з рахунком 3:0.

Аматорська команда відкрила рахунок на 25 хвилині, коли Сергій Максимець замкнув передачу зі штрафного на дальній стійці.

Потім на 55 хвилині Єгор Капустян залишив Ребел у меншості, отримавши червону картку, збивши суперника перед своїм штрафним. Через дев'ять хвилин Полісся реалізувало більшість, коли Олександр Руденко переправив м'яч у ворота після подачі зі штрафного.

Підсумував рахунок Юрій Малєй на останній, 90 хвилині зустрічі.

Полісся Ставки — Ребел 3:0

Голи: Максимець, 25, Руденко, 64, Малєй, 90.

Вилучення: Капустян, 61.

У ще одній зустрічі Чернігів у гостях здолав київський Атлет із рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 51 хвилині, коли Павло Шушко точно пробив головою після подачі з кутового.

Через чотири хвилини воротар Атлета Максим Комаренко залишив свою команду у меншості, зігравши рукою за межами штрафного майданчика.

Атлет Київ — Чернігів 0:1

Гол: Шушко, 51.

Вилучення: Комаренко, 55.