18-річний вихованець Новорізонтіно підписав контракт до кінця 2029 року.
Тутті, Рух
26 серпня 2025, 10:40
Львівський Рух офіційно оголосив про підписання 18-річного бразильського футболіста Александріно Де Ліма Луїс Жорже, більш відомого як Тутті.
Молодий форвард підписав контракт із жовто-чорними, який діятиме до 31 грудня 2029 року.
Тутті є вихованцем Новорізонтіно і раніше виступав у різних вікових категоріях команди, беручи участь у чемпіонаті штату Сан-Паулу та бразильській юнацькій першості.
Раніше Рух оголосив про повернення легенди клубу.