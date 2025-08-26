Україна

18-річний вихованець Новорізонтіно підписав контракт до кінця 2029 року.

Львівський Рух офіційно оголосив про підписання 18-річного бразильського футболіста Александріно Де Ліма Луїс Жорже, більш відомого як Тутті.

Молодий форвард підписав контракт із жовто-чорними, який діятиме до 31 грудня 2029 року.

Тутті є вихованцем Новорізонтіно і раніше виступав у різних вікових категоріях команди, беручи участь у чемпіонаті штату Сан-Паулу та бразильській юнацькій першості.

