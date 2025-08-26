Україна

Бразильський півзахисник прибуде для проходження медогляду та підписання контракту.

Донецький Шахтар досяг домовленості з Флуміненсе щодо трансферу бразильського півзахисника Ісака Сілви, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сума угоди становить 10 мільйонів євро плюс два мільйони євро бонусів, залежно від виступів гравця.

За даними джерела, футболіст уже вирушив до Європи, де пройде медичне обстеження та підпише довгостроковий контракт із гірниками.

Додамо, що раніше була інформація, що "гірники" отримали відмову в трансфері гравця, запропонувавши сім і дев'ять мільйонів євро, але зважаючи на все, подальші переговори увінчалися успіхом.

Цього року Сілва став гравцем основної команди бразильського клубу, а раніше виграв молодіжний чемпіонат та кубок країни. У складі Флуміненсе він провів 11 матчів.