Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках плей-оф кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2025/26 із Динамо Київ зустрінеться Маккабі Тель-Авів.

Маккабі Тель-Авів — Динамо Київ 3:1 Відео голів та огляд матчу 21.08.2025

Друга очна зустріч українського та ізраїльського клубів відбудеться в четвер, 28 серпня. Початок протистояння на Арені Люблін (Польща) — о 21:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Олександра Шовковського. Так, на перемогу Динамо Київ (основний час) можна поставити з коефіцієнтом 2.14, тоді як потенційний успіх Маккабі Тель-Авів оцінюється показником 3.40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

Вихід українців до наступного раунду турніру оцінюється в 5.60, а ізраїльтян — в 1.14.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5", представлений показником 2.15.

Коефіцієнтом 1.87 оцінена ймовірність звитяги Динамо Київ із різницею в один гол або нічиєї.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.86.

Слідкуйте за поєдинком Динамо Київ — Маккабі Тель-Авів на Football.ua.