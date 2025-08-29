Україна

Лука приєднався до донеччан після кількох років виступів за рідний для нього Сантос.

Новий центральний нападник Шахтаря Лука Мейрелліш поспілкувався з клубною пресслужбою.

Зокрема, 18-річний бразилець поділився першими емоціями від підписання контракту з "гірниками" й розповів про свої цілі на майбутнє.

"Дуже радий підписати контракт з таким великим клубом. Це честь для мене та моєї родини, тож зроблю все можливе, щоб створити гарну історію в Шахтарі.

Як дізнався про інтерес Шахтаря? Мені зателефонував агент і сказав, що має для мене дуже гарні новини. Звісно, я сильно хвилювався, а коли почув про інтерес Шахтаря, одразу повідомив родину. Ми всі дуже зраділи й без вагань прийняли пропозицію.

Я нападник, який обожнює забивати голи. Маю хорошу швидкість і завжди націлений на гол, щоб максимально допомагати Шахтарю здобувати перемоги. Обрав 49-й ігровий номер. Він мені раніше подобався. У мене був друг, який уже мав цей номер, і я сказав, що теж візьму його, — так і зробив.

Чи спілкувався з кимось із бразильців Шахтаря до переходу? Розмовляв із Феррейрою. Він теж нещодавно приїхав і сказав, що тут чудовий клуб і місто. Він щасливий і радив їхати без вагань.

Моя головна мета — допомагати клубу здобувати трофеї, забивати голи та викладатися на максимум, щоб вести Шахтар на вершину. Прагну робити максимум, поки перебуваю в клубі. Викладатимуся на повну, а якщо зможу забивати по три м'ячі за гру, буде чудово. Завжди допомагатиму Шахтарю.

Неймар? Для мене було мрією грати з ним. Я здійснив цю мрію, ми потоваришували. Він надіслав мені повідомлення з побажанням досягти успіху у Європі. Отримати таке від кумира — велика честь. Гратиму за Шахтар з любов'ю", — цитує Мейрелліша офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, учора Шахтар також оголосив про придбання співвітчизника Луки з Флуміненсе.