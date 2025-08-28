18-річний Ізекі Сілва став другим гравцем із Бразилії, якого підписали "гірники" цього дня.
Ізекі Сілва, getty images
28 серпня 2025, 20:01
Донецький Шахтар уклав довгостроковий контракт із бразильським півзахисником Ізекі Сілвою. Угода розрахована до 30 червня 2030 року.
Як раніше повідомлялося у ЗМІ, "гірники" заплатять 10 мільйонів євро фіксованим платежем, ще 2 мільйони передбачені у вигляді бонусів.
18-річний футболіст є вихованцем академії Флуміненсе, за яку виступав із 10 років. У травні 2023 року він підписав перший професійний контракт із клубом.
У 2024-му разом із юнацькою командою (U-17) став чемпіоном Бразилії та володарем Кубка Бразилії у своїй віковій категорії.
Після цього Сілва виступав за команду Флуміненсе U-20 (10 матчів, 2 голи), а згодом дебютував і в основному складі.
6 грудня 2024 року він уперше зіграв у Серії A у матчі проти Куябі.
Нагадаємо, Шахтар одночасно оголосив про підписання ще одного молодого таланту з Бразилії.