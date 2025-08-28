Україна

18-річний Ізекі Сілва став другим гравцем із Бразилії, якого підписали "гірники" цього дня.

Донецький Шахтар уклав довгостроковий контракт із бразильським півзахисником Ізекі Сілвою. Угода розрахована до 30 червня 2030 року.

🤩 Isaque Silva is with us! 🆕



🧡 Welcome to #Shakhtar! ⚒️ pic.twitter.com/pjaiTiGuhM — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) August 28, 2025

Як раніше повідомлялося у ЗМІ, "гірники" заплатять 10 мільйонів євро фіксованим платежем, ще 2 мільйони передбачені у вигляді бонусів.

18-річний футболіст є вихованцем академії Флуміненсе, за яку виступав із 10 років. У травні 2023 року він підписав перший професійний контракт із клубом.

У 2024-му разом із юнацькою командою (U-17) став чемпіоном Бразилії та володарем Кубка Бразилії у своїй віковій категорії.

Після цього Сілва виступав за команду Флуміненсе U-20 (10 матчів, 2 голи), а згодом дебютував і в основному складі.

6 грудня 2024 року він уперше зіграв у Серії A у матчі проти Куябі.

Нагадаємо, Шахтар одночасно оголосив про підписання ще одного молодого таланту з Бразилії.