Юний бразилець уклав п’ятирічну угоду з "гірниками".

Шахтар офіційно оголосив про трансфер молодого бразильського нападника Лука Мейрелліша з Сантоса. З 18-річним футболістом укладено контракт на 5 років.

Мейрелліш є вихованцем академії Сантуса, де виступав із 2018 року. За команду U20 він провів 25 матчів, відзначившись 14 голами та 1 асистом. У червні 2023-го Лука підписав свій перший професійний контракт, а вже 17 листопада 2024-го дебютував за головну команду в матчі Серії B проти Регатас Бразил.

Усього за основу Сантуса він зіграв 17 матчів: 7 у Серії A, 2 у Серії B, 1 у Кубку Бразилії та 7 в чемпіонаті Пауліста. У 2024 році став чемпіоном бразильської Серії B, а в серпні 2025-го отримав виклик до збірної Бразилії U20.

