Черкаський ЛНЗ та рівненський Верес зіграють у четвертому турі української Прем'єр-ліги на черкаському Центральному.

Віталій Пономарьов, після перемоги над житомирським Поліссям (2:0), залучив до стартового складу Дайко в центрі оборони.

Олег Шандрук, на тлі поразки від донецького Шахтаря (0:2), використав із перших хвилин Гороха в рамці воріт, тоді як Куція та Шарай гратимуть під нападником.

ЛНЗ: Ледвій — Г. Пасіч, Муравський, Дайко, Кузик — Танковський, Дідик, Нонікашвілі — Беннетт, Ассінор, Ейнел.

Запасні: Паламарчук, Самойленко, Горін, Каплієнко, Кисіль, Кушніренко, Подоляк, Рябов, Момо, Проспер, Кравчук, Авагімян.

Верес: Горох — Стамуліс, Гончаренко, Вовченко, Сміян — Ціпот, Харатін — Бойко, Куція, Шарай — Ндукве.

Запасні: Кожухар, Стефанюк, Протасевич, Чечер, Кучеров, Кльоц, Годя, Нонго, Пушкуца, Стень, Воллі.

Гра ЛНЗ — Верес почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.