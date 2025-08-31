Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та рівненський Верес.
Айді Дайко, фото ФК ЛНЗ
31 серпня 2025, 12:01
Черкаський ЛНЗ та рівненський Верес зіграють у четвертому турі української Прем'єр-ліги на черкаському Центральному.
Віталій Пономарьов, після перемоги над житомирським Поліссям (2:0), залучив до стартового складу Дайко в центрі оборони.
Олег Шандрук, на тлі поразки від донецького Шахтаря (0:2), використав із перших хвилин Гороха в рамці воріт, тоді як Куція та Шарай гратимуть під нападником.
ЛНЗ: Ледвій — Г. Пасіч, Муравський, Дайко, Кузик — Танковський, Дідик, Нонікашвілі — Беннетт, Ассінор, Ейнел.
Запасні: Паламарчук, Самойленко, Горін, Каплієнко, Кисіль, Кушніренко, Подоляк, Рябов, Момо, Проспер, Кравчук, Авагімян.
Запасні: Кожухар, Стефанюк, Протасевич, Чечер, Кучеров, Кльоц, Годя, Нонго, Пушкуца, Стень, Воллі.
Верес: Горох — Стамуліс, Гончаренко, Вовченко, Сміян — Ціпот, Харатін — Бойко, Куція, Шарай — Ндукве.
Гра ЛНЗ — Верес почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.