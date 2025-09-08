Україна

Комітет роз’яснив трактування ключових моментів матчів чемпіонату.

Комітет арбітрів Української асоціації футболу оприлюднив офіційний коментар щодо роботи суддів у матчах четвертого туру VBET Української Премʼєр-Ліги сезону-2025/2026.

Спільно з консультантом з арбітражу Ніколою Ріццолі було проведено аналіз окремих суперечливих епізодів. Фахівці роз’яснили, як саме арбітри трактували спірні моменти під час поєдинків та на яких положеннях правил ґрунтувалися їхні рішення.

Зокрема розглянули епізоди:

- Епізод в матчі Кудрівка — Карпати на 24-й хвилині;

- Видалення Бабогла в матчі Кудрівка — Карпати;

- Епізод з пенальті в матчі Кривбас — Оболонь;

- Епізод з пенальті в матчі Динамо — Полісся.

Нагадаємо, Брагару змінив Динамо на Полісся.