УЄФА зрештою наклала пом’якшені санкції.

Іспанський центральний захисник та капітан баскського Атлетіка Єрай Альварес опинився в епіцентрі допінгового скандалу після протистоянь проти англійського Манчестер Юнайтед у півфіналі попереднього розіграшу Ліги Європи УЄФА.

30-річний гравець здав позитивний допінг-тест, проте одразу повідомив, що заборонена речовина потрапила до його організму через ліки проти випадіння волосся, які він почав приймати після одужання від пухлини яєчка.

У підсумку Допінговий комітет УЄФА відсторонив гравця від роботи з командою з 2 червня, а сьогодні ухвалив рішення щодо його дискваліфікації на 10 місяців.

Керівний орган європейського футболу визнав відсутність навмисної участі та вважає доведеним, що вживання забороненої речовини сталося внаслідок неправильного використання його партнеркою препарату для профілактики випадіння волосся без наміру вживати допінг.

Знову тренуватись з одноклубниками Єрай при цьому зможе 2 лютого 2026 року, тоді як до офіційних матчів повернеться 2 квітня того ж року.

Відтоді для Атлетіка до кінця сезону залишиться дев'ять матчів ліги: Хетафе, Атлетіко, Алавес, Еспаньйол та Реал Мадрид на виїзді, а також Вільярреал, Осасуна, Валенсія та Сельта на Сан-Мамесі.