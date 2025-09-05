Україна

Гравець все ще належить киянам та проведе у житомирському клубі сезон із правом викупу.

Полісся офіційно оголосило про підписання крайнього півзахисника Максима Брагару, права на якого належать київському Динамо.

23-річний футболіст приєднався до житомирської команди на правах оренди строком на один рік із можливістю повноцінного викупу.

Брагару є вихованцем одеської ДЮСШ-11, після чого продовжив кар’єру у структурі Чорноморця. Саме за одеський клуб він дебютував в УПЛ у липні 2021 року у матчі проти Десни. У червні 2024 року півзахисник став гравцем київського Динамо.

На професійному рівні Брагару провів 145 матчів, відзначився 12 голами та 12 асистами. Він уже працював із головним тренером Полісся Русланом Ротанем у молодіжній збірній України U-21, а також викликався до Олімпійської збірної.