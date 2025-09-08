Франція

Трансфер був близьким, але туринці вирішили зробити його дешевшим для себе.

Французький нападник Рандаль Коло Муані після трансферу із франкфуртського Айнтрахта за божевільні 95 млн євро восени 2023 року так і не зміг знайти себе у складі французького Парі Сен-Жермен.

Останні пів року минулого сезону 26-річний виконавець провів у оренді в складі туринського Ювентуса за 3,6 млн євро, після чого "зебри" намагались, як мінімум, продовжити цю співпрацю ще на один рік.

Але ПСЖ прагнув виключно продажу гравця, тому сторони домовлялись про викуп, за можливість якого парижани просили 60 млн євро.

Туринці виплачувати такі кошти не хотіли, що в підсумку призвело до конфлікту президента "червоно-синіх" Нассера Аль-Хелаїфі та генерального директора Юве Дам’єна Комоллі в приватній розмові, зміст якої наводять італійські ЗМІ.

"Ви знущались із нас кілька тижнів поспіль. Усе скінчено, ви не виграєте цю битву проти мене. Я запам’ятав методи, які ви використовували, повірте мені", — заявив катарський бізнесмен на завершення перемовин.

Після цього ПСЖ відпустив Коло Муані до оренди в лондонський Тоттенгем, навіть без зобов’язання викупу, а Ювентус орендував Лої Опенда в німецького РБ Лейпциг із правом викупу за 40 млн євро.