Титулований ексгравець і тренер очолить спортивний напрям клубу за рішенням президента Геннадія Буткевича.
Олександр Хацкевич, пресслужба ФК Полісся
08 вересня 2025, 14:59
ФК Полісся оголосив про кадрове підсилення на керівному рівні. За рішенням президента клубу Геннадія Буткевича, титулований футболіст і тренер Олександр Хацкевич призначений на посаду віце-президента ФК Полісся.
Як зазначає клуб, прихід білоруського фахівця покликаний зміцнити спортивний вектор розвитку клубу.
Нагадаємо, що Хацкевич з 2017 по 2019 рік був наставником київського Динамо. До цього також працював асистентом головного тренера збірної України.
Наразі Полісся займає 10-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши три очки в чотирьох матчах.
