Україна

Титулований ексгравець і тренер очолить спортивний напрям клубу за рішенням президента Геннадія Буткевича.

ФК Полісся оголосив про кадрове підсилення на керівному рівні. За рішенням президента клубу Геннадія Буткевича, титулований футболіст і тренер Олександр Хацкевич призначений на посаду віце-президента ФК Полісся.

Як зазначає клуб, прихід білоруського фахівця покликаний зміцнити спортивний вектор розвитку клубу.

Нагадаємо, що Хацкевич з 2017 по 2019 рік був наставником київського Динамо. До цього також працював асистентом головного тренера збірної України.

Наразі Полісся займає 10-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши три очки в чотирьох матчах.

Медіазахід було організовано за підтримки офіційного спонсора ФК «Полісся» ліцензійного букмекера GGBET.

Реклама

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих згідно з рішеннями КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.