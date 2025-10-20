Команда Младена Бартуловича опинилась під впливом номінально домашніх матчів колективу Василя Баранова на Оболонь-Арені.
Кудрівка — Металіст 1925, фото ФК Металіст 1925
20 жовтня 2025, 20:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кудрівка — Металіст 1925 1:1
Голи: Сторчоус, 35 — Петер, 67
Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук — Лосенко (Матвєєв, 82), Думанюк — Світюха (Рогозинський, 65), Сторчоус (Коркішко, 82), Козак — Лєгостаєв (Литовченко, 82).
Металіст 1925:
Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк (Капінус, 85) — Литвиненко (Когут, 76), Калюжний, Калітвінцев — Антюх, Петер, Рашиця (Забергджа, 90).
Попередження: Яшков — Когут