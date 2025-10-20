Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Кудрівка — Металіст 1925 1:1
Голи: Сторчоус, 35 — Петер, 67

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук — Лосенко (Матвєєв, 82), Думанюк — Світюха (Рогозинський, 65), Сторчоус (Коркішко, 82), Козак — Лєгостаєв (Литовченко, 82).

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк (Капінус, 85) — Литвиненко (Когут, 76), Калюжний, Калітвінцев — Антюх, Петер, Рашиця (Забергджа, 90).

Попередження: Яшков — Когут