Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 20 жовтня 2025 року.

Харківський Металіст 1925 не зміг увірватися в єврокубкову зону за підсумками 9 туру української Прем’єр-ліги, зігравши внічию з Кудрівкою — 1:1.

Харків’яни активно розпочали зустріч і майже повністю контролювали м’яч у першому таймі, проте пропустили після швидкої контратаки. На 35-й хвилині Сторчоус скористався передачею Лєгостаєва та потужним ударом відкрив рахунок.

У другій половині Металіст 1925 збільшив тиск і зумів зрівняти завдяки Петеру, який на 67-й хвилині скористався помилкою оборони Кудрівки після подачі з кутового. Надалі харків’яни могли вирвати перемогу — удар Когута в компенсований час прийняла на себе поперечина.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кудрівка — Металіст 1925 у рамках 9-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Кудрівка — Металіст 1925 1:1

Голи: Сторчоус, 35 — Петер, 67

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук — Лосенко (Матвєєв, 82), Думанюк — Світюха (Рогозинський, 65), Сторчоус (Коркішко, 82), Козак — Лєгостаєв (Литовченко, 82).

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк (Капінус, 85) — Литвиненко (Когут, 76), Калюжний, Калітвінцев — Антюх, Петер, Рашиця (Забергджа, 90).



Попередження: Яшков — Когут