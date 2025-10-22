Україна

Київляни перемогли 1:0 у меншості.

Юнацька команда Динамо (U19) здобула мінімальну перемогу над Броммапойкарною (U19) — 1:0 — у першому матчі 2-го раунду "Шляху чемпіонів" Юнацької ліги УЄФА. Гол на 45+4' забив Захарченко.

Динамо домінувало, але на 30-й хвилині Редушко отримав червону картку. Незважаючи на меншість, кияни утримали перевагу. Андрейко двічі змарнував моменти, а Суркіс надійно зіграв у воротах.

Матч-відповідь — 5 листопада у Швеції.

Динамо - Броммапойкарна 1:0

Гол: Захарченко (45+4).

22.10.2025. Стальова Воля. Stal Stalowa Wola Stadium

Динамо: 71. Суркіс (к), 11. Губенко (16. Панімаш, 90+3), 4. Огороднік, 34. Захарченко, 3. Дехтяр, 18. Озимай (6. Іваськів, 84), 22. Осипенко, 8. Люсін, 7. Андрейко (21. Бекерський, 72), 10. Редушко, 17. Гродзінський (20. Федоренко, 72).

Броммапойкарна: 1. Ісакссон, 2. Раск, 3. Естергрен (12. Бактеман, 72), 4. Ельфстрьом (к), 5. Апіїга (13. Бергквалл, 58), 6. Вахлунд, 8. Ярде, 7. Ель Маллах (16. Патхансалі, 72), 11. Аурелл (17. Наріманов, 72), 9. Отоквефор (15. Шааф, 84), 10. Краснічі.

Попереджені: Андрейко (59), Панімаш (90+4) – Ярде (87)

Вилучений: Редушко (30).