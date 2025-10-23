Команда Арди Турана провалилась наприкінці зустрічі.
Шахтар — Легія, фото ФК Шахтар Донецьк
23 жовтня 2025, 21:45
Легія:
Шахтар — Легія 1:2
Голи: Мейрелліш, 61 — Августиняк, 16, 90+4
Шахтар: Фесюн — Конопля (Вінісіус, 84), Грам, Матвієнко, Азарові — Бондаренко (Глущенко, 59), Марлон Гомес (Назарина, 77), Ізакі — Швед (Лукас, 58), Мейрелліш, Егіналду (Невертон, 59).
Тобіаш — Вшолек, Пйонтковські, Капюаді, Реца — Урбанські (Капустка, 59), Августиняк, Елітім (Урбанські, 85) — Ходина (Жевлаков, 85), Райкович (Чолак, 59), Краснічі (Стоянович, 67).
Попередження: Марлон Гомес, Конопля, Назарина — Райович