Ан-Наср вперше в сезоні втрачає очки, а португальський форвард завершує 2025 календарний рік без жодного хет-трика.

Останній матч 2025 року став історичним для світового футболу, проте не в тому сенсі, на який сподівалися фанати Кріштіану Роналду.

У поєдинку проти Аль-Іттіфака, який завершився нічиєю 2:2, лідер чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср вперше у поточному сезоні втратив очки, перервавши свою переможну серію із 10 перемог поспіль. Проте головна статистична драма розгорнулася навколо особистого рекорду португальця.

Матч 30 грудня став останньою можливістю для Роналду продовжити свою неймовірну серію, яка тривала з 2008 року. Протягом 17 років поспіль Кріштіану незмінно забивав бодай один хет-трик за календарний рік. У 2025-му він був надзвичайно близьким до цього (зокрема, у матчі проти Аль-Охдуда його третій гол було скасовано через офсайд), але в підсумку рік завершився без заповітного досягнення.

У цьому матчі Кріш відзначитись одним взяттям воріт, після дальнього пострілу від Фелікса, мʼяч від тіла Роналду потрапив у сітку. Головним героєм зустрічі у складі господарів став колишній гравець Ліверпуля Джорджіньо Вейналдум, який оформив дубль.

Попри переривання рекорду, Роналду залишається найкращим бомбардиром ліги, маючи в активі понад 40 голів за календарний рік.