Уганда з квартету C стала єдиною командою, що залишила міжнародний форум.

У груповому етапі Кубка африканських націй-2025 відбулися поєдинки, які мали ключове значення для розподілу місць і визначення учасників плей-оф у квартеті С. У Рабаті Танзанія зуміла відібрати очки у Тунісу, а Нігерія підтвердила статус фаворита, здолавши Уганду.

У матчі Танзанія — Туніс команди розійшлися миром — 1:1. Північноафриканська збірна володіла ініціативою в першому таймі та вийшла вперед перед перервою після реалізованого Ісмаїлом Гнарбі пенальті. Втім, після відпочинку Танзанія додала в активності й зрівняла рахунок завдяки ефектному удару Фейсала Салума з-за меж штрафного майданчика.

Нічия дозволила Тунісу посісти друге місце в групі та напряму вийти до 1/8 фіналу, тоді як Танзанія вийшла до плей-оф як одна з найкращих команд, що фінішувала третьою, набравши при цьому лише два очки.

Танзанія — Туніс 1:1

Голи: Салум, 48 — Гнарбі, 43 (пен.)

У паралельному поєдинку Нігерія переграла Уганду з рахунком 3:1 і завершила груповий етап зі стовідсотковим результатом.

"Суперорли" відкрили рахунок у першому таймі зусиллями Пола Онуачу, а після вилучення в складі суперника повністю контролювали хід гри. Дубль Рафаеля Оньєдіки остаточно зняв питання щодо переможця, а гол Роджерса Мато лише підсолодив виліт Уганди з турніру.

Таким чином, Нігерія фінішувала першою в групі, Туніс гарантував собі місце в плей-оф, а Танзанія вийшла з групи лише з двома набраними очками.

Уганда — Нігерія 1:3

Голи: Мато, 75 — Онуачу, 28, Оньєдіка, 62, 67

Вилучення: Салім, 56 (Уганда)