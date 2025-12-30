Франція

Французький клуб розглядає англійця як варіант для підсилення півзахисту у січні.

Страсбур виявляє інтерес до атакуючого півзахисника Ноттінгем Форест Джеймса Макаті. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, французький клуб розглядає 23-річного англійця як потенційне підсилення центральної лінії в межах зимового трансферного вікна. Страсбур уже провів початкові переговори, під час яких представив гравцеві спортивний проєкт клубу.

Наразі мова не йде про фінальну стадію перемовин, однак інтерес з боку французів є конкретним і активним.

У поточному сезоні Макаті провів 10 матчів за Ноттінгем Форест у всіх турнірах, результативними діями не відзначився. Минулого літа він перейшов із Манчестер Сіті за 25,5 млн євро.