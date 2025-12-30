Інше

Саудівський клуб зробив покращену пропозицію португальцю на тлі інтересу з АПЛ.

Аль-Хіляль запропонував опорному півзахиснику Рубену Невешу новий дворічний контракт на покращених умовах. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс для talkSPORT.

За інформацією джерела, 28-річний португалець раніше вже відхиляв кілька пропозицій щодо продовження угоди, однак нинішній варіант він серйозно розглядає. Водночас у клубі готові вислухати пропозиції в разі його відмови від нового контракту — орієнтовна сума можливого трансферу становить від 15 мільйонів фунтів.

Ситуацію навколо Невеша уважно відстежують кілька клубів англійської Прем’єр-ліги. Ньюкасл зберігає давній інтерес до півзахисника, Лідс уже звертався з запитом, а Манчестер Юнайтед раніше також пов’язували з можливим трансфером, хоча офіційних переговорів наразі не було.

Рубен Невеш перейшов до Аль-Хіляля з Вулвергемптона влітку 2023 року за 47 мільйонів фунтів. Відтоді він провів 108 матчів за саудівський клуб, забив 14 голів та віддав 25 результативних передач.