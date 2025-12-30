Мадридський клуб не розглядає варіант тимчасового відходу молодих талантів у січні.
Франко Мастантуоно, Getty Images
30 грудня 2025, 22:22
Реал Мадрид не планує віддавати Франко Мастантуоно в оренду під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, варіант із тимчасовим переходом 18-річного аргентинського півзахисника ніколи серйозно не розглядався керівництвом клубу, попри появу чуток у ЗМІ.
Аналогічна ситуація і з Гонсало Гарсією. Реал також не має наміру відпускати молодого нападника, незважаючи на інтерес з боку клубів Серії А. У Мадриді розраховують на обох гравців і вважають їх частиною довгострокового проєкту команди.
У поточному сезоні Мастантуоно зіграв 14 матчів (756 хвилин), забив один гол та віддав один асист. На рахунку Гарсії 17 матчів (330 хвилин) та один асист.