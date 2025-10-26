Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та Кудрівка.

Донецький Шахтар та Кудрівка зіграють на Арені Львів у десятому турі української Прем'єр-ліги.

Арда Туран, після поразки від польської Легії (1:2), використав із перших хвилин Різника в рамці воріт, тоді як Вінісіус, Бондар, Марлон Сантос та Педріньйо Азеведо складатимуть оборону, Очеретько гратиме в центрі поля, а Педріньйо да Сілва, Еліас та Невертон розташуються в атаці.

Василь Баранов, на тлі нічиєї проти харківського Металіста 1925 (1:1), залучив до стартового складу Нагнойного в опорній зоні.

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Марлон Сантос, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Очеретько, Марлон Гомес — Педріньйо да Сілва, Еліас, Невертон.

Запасні: Фесюн, Егіналду, Швед, Ізакі, Азарові, Грам, Глущенко, Матвієнко, Конопля, Назарина, Лукас, Мейрелліш.



Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук — Думанюк, Нагнойний — Світюха, Сторчоус, Козак — Лєгостаєв.

Запасні: Кулик, Льопка, Векляк, Рогозинський, Гусєв, Матвєєв, Коркішко, Фрімпонг, Демченко, Литовченко.



Гра Шахтар — Кудрівка почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.