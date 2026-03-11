Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Через розрив ахіллового сухожилля в Малагона, 40-річний ветеран отримує шанс поїхати на свій шостий Мундіаль та стати в один ряд із Мессі та Роналду.

Збірна Мексики зазнала дуже серйозної кадрової втрати напередодні домашнього Чемпіонату світу 2026 року. Основний воротар національної команди Анхель Малагон отримав важку травму — розрив ахіллового сухожилля.

Це пошкодження гарантовано залишає його поза заявкою на майбутній Мундіаль. Однак ця прикра подія відкриває двері для повернення до збірної справжньої легенди мексиканського футболу — Гільєрмо Очоа. Тепер ветеран має всі шанси отримати виклик від головного тренера та позмагатися за місце у стартовому складі з іншими голкіперами: Раулем Рангелем, Карлосом Асеведо та Карлосом Морено.

Якщо Очоа поїде на ЧС-2026, він встановить видатне досягнення — це буде його шостий чемпіонат світу. Наразі він ділить рекорд у п'ять турнірів разом із Ліонелем Мессі, Кріштіану Роналду, своїми співвітчизниками Рафаелем Маркесом та Антоніо Карбахалем, а також німцем Лотаром Маттеусом та італійцем Джанлуїджі Буффоном.

13 липня Гільєрмо виповниться 41 рік. За свою кар'єру він встиг пограти за Америку, Аяччо, Малагу, Гранаду, Стандард, Салернітану та португальський АВС. Наразі він захищає кольори кіпрського клубу АЕЛ Лімасол.

Очоа провів 152 матчі за національну команду (третій показник в історії Мексики після Андреса Гвардадо та Клаудіо Суареса). Разом зі збірною він виграв шість Золотих кубків КОНКАКАФ та одну Лігу націй.

На груповому етапі домашнього Мундіалю мексиканці (Група А) зіграють проти Південної Африки (11 червня), Південної Кореї (18 червня) та команди, яка переможе у європейському плей-оф (24 червня).