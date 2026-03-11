Україна

24-річний футболіст проведе залишок поточного сезону у львівському клубі,

Київське Динамо та львівські Карпати домовилися про перехід центрального півзахисника Валентина Рубчинського. 24-річний футболіст захищатиме кольори команди з міста Лева на умовах орендної угоди. Як зазначається, термін дії оренди розрахований до кінця поточного ігрового сезону.

Цей перехід має допомогти гравцеві отримувати стабільний ігровий час, якого йому бракувало у столичному клубі. У поточному сезоні Валентин зіграв за київське Динамо лише у 5 матчах у всіх турнірах. Минулий сезон був значно активнішим — провів 31 поєдинок та відзначився 3 забитими м'ячами, виступаючи як у національних змаганнях, так і на євроарені.

Нагадаємо, після 19 турів галичани посідають 11-те місце, маючи у своєму активі 20 очок. Відстань від зони перехідних ігор становить один бал.