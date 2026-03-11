Ліга конференцій

Арда Туран підтвердив травму на передматчевій пресконференції напередодні гри Ліги конференцій.

Донецький Шахтар 12 березня зустрінеться з польським Лехом у рамках першого акту протистояння 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА.

Під час передматчевої пресконференції, організованої до цього єврокубкового матчу, головний тренер "гірників" Арда Туран розповів про кадрову ситуацію в своїй команді.

За словами турецького фахівця, капітан та центральний захисник Шахтаря Микола Матвієнко пропустить першу гру з Лехом. У 29-річного українця попередньо пошкодження сухожилля.

Зазначимо, що Матвієнко також ризикує не допомогти національній збірній України у матчі проти Швеції, який пройде 26 березня у рамках плей-оф відбору до чемпіонату світу-2026 у Південній Америці.