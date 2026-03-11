Італія

Серйозний удар для Кальярі.

Італійський Кальярі зазнав серйозної кадрової втрати. Молодий перспективний захисник команди Ріяд Ідріссі (2005 року народження) отримав важку травму — розрив хрестоподібної зв'язки. Сардинський клуб офіційно підтвердив цю прикру новину після проведення медичного обстеження.

Після травми, отриманої під час матчу проти Комо (1:2), Ріяд Ідріссі пройшов діагностичні та інструментальні обстеження в клініці CDS – Casa della Salute в Кальярі.

"Результати виявили пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Найближчими днями гравець пройде додаткові тести та обстеження у профільних фахівців", — йдеться у заяві пресслужби клубу.

Очікується, що після додаткових консультацій футболісту призначать операцію, через що він пропустить тривалий період. Цього сезону Ріяд Ідріссі став важливим гравцем ротації для Кальярі. Він встиг провести 26 матчів у Серії А та Кубку Італії, відігравши загалом 950 хвилин. За цей час молодий захисник відзначився двома забитими голами та однією результативною передачею.