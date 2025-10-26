Україна

Головний тренер Шахтаря поділився думками про матч та підготовку до майбутніх ігор з Динамо.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував розгромну перемогу своєї команди над Кудрівкою (4:0) в матчі 10-го туру УПЛ. За словами турецького наставника, результат порадував уболівальників, але робота над грою ще триває.

"Чудовий результат, яким ми сьогодні потішили наших фанатів. Деякими моментами я задоволений, деякими – не повністю. Потрібно працювати над ухваленням рішень у фінальній третині та точністю передач під час переходу з однієї половини поля на іншу. Враховуючи щільний графік і подорожі, ми берегли всіх футболістів", – зазначив Туран.

Наставник також відзначив, що команда приділяє увагу молодим гравцям:



"У нашій обоймі багато 18-річних хлопців, які ще адаптовуються. Їм потрібен час та простір для розвитку, тому важливо зберігати спокій і слідувати нашій стратегії".

Арда Туран підкреслив, що кожен матч – це окрема система, і не можна вважати гру з Кудрівкою підготовкою лише до протистояння з Динамо:



"Кожна гра – самостійна історія. Важливо аналізувати суперника і робити правильні висновки".

У матчі з Кудрівкою дублем відзначився Кауан Еліас, ще по голу забили Олег Очеретько та Антон Глущенко.

Після 10-го туру Шахтар очолив турнірну таблицю УПЛ із 21 очком, випереджаючи Динамо та ЛНЗ (по 20), Полісся та Кривбас (по 19).

Попереду у "гірників" два матчі проти Динамо: 29 жовтня у 1/8 фіналу Кубка України та 2 листопада – у 11-му турі УПЛ.