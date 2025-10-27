Україна

Після перемоги над Кривбасом (4:0) тренер розповів про ротацію складу, роль Ярмоленка в атаці та важливість психологічної підтримки гравців.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський відповів на запитання журналістів після розгромної перемоги над Кривбасом (4:0).

– Нарешті закінчилася нічийна серія команди. Які у вас зараз емоції?

– Перш за все я подякував команді за настрій, який був на полі, і який завжди має бути. Нам було непросто: після гри з Самсунспором був переліт, потім поїздка, і тільки сьогодні гравці змогли нормально відпочити. Відновлення – така ж важлива частина підготовки, як функціональний стан. Ми добре розуміли сильні сторони суперника, проводили індивідуальні бесіди з гравцями. Завжди приємно вигравати, і зараз у роздягальні зовсім інший настрій, ніж після попередніх ігор.

– Чи можна сказати, що сьогодні все, що мало летіти у ворота суперника, летіло, і якби в попередніх матчах була така реалізація, результати були б аналогічні?

– Ми постійно працюємо над удосконаленням атак, виходів з оборони та завершення атак. Іноді щось вдається, іноді ні. До цього у нас було багато моментів, які не вдалося реалізувати. Сьогодні реалізація була набагато кращою. Ми прагнемо, щоб кожен гравець був кращою версією себе, і завжди працюємо над цим.

– Уже в другій грі Михавко виходить на позицію лівого захисника. Це ситуативне рішення чи пошук нової позиції для нього?

– У нас багато травмованих гравців. Дубінчак нещодавно відновився, Тимчик провів два з половиною тренування з командою, Біловар і Шапаренко травмовані, Ярмоленко повернувся після хвороби і провів лише одне тренування з командою. Щодо Тараса – у нас буде ротація, він отримуватиме ігровий час. Вівчаренко попросив заміну через дискомфорт, про що ми домовилися заздалегідь.

– Чому сьогодні Ярмоленко грав центральним нападником?

– Ця ідея з’явилася давно, але тільки сьогодні ми змогли її реалізувати.

"Вітаю вболівальників із перемогою. Ми засмучені попередніми результатами, але конструктивну критику сприймаємо, а хейтити команду не потрібно. Гравці також переживають, і важливо психологічно відновити команду перед грою. На кожну гру треба виходити з максимальним настроєм і відповідальністю. Вітаю щирих уболівальників і нагадую: важливо підтримувати один одного, особливо у цей складний час, і бажаю всім перемог у малих і великих справах", — підсумував Шовковський.

Наступні два поєдинки Динамо проведе проти донецького Шахтаря. Спочатку в рамках Кубка України — 29 жовтня, а потім в рамках УПЛ — 2 листопада.