Досвідчений гравець Динамо пояснив, як команда перебудувалася та нарешті здобула перемогу.

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко поділився емоціями після впевненої перемоги киян над Кривбасом (4:0) у матчі 10-го туру УПЛ. Досвідчений гравець не лише допоміг команді зламати неприємну серію, а й відзначився своїм 115-м голом у чемпіонаті України.

"Нічого особливого не змінилося. Просто нам самим уже набридло показувати такі результати. Ми розуміємо, за який клуб граємо, і сьогодні виходили як на фінал. Інший результат, крім упевненої перемоги, нас не влаштовував", — сказав Ярмоленко в ефірі УПЛ ТБ.

Футболіст визнав, що після результативного матчу команді стало легше психологічно, однак розслаблятися ніхто не збирається.

"Звісно, трохи легше. Ми давно не вигравали, а попереду – важливі матчі. Треба виправляти ситуацію".

Ярмоленко також прокоментував свій досвід гри на позиції центрфорварда:

"Мені комфортно будь-де в атаці – зліва, справа, під нападником чи самим форвардом. Ніяких проблем".

Наостанок гравець Динамо наголосив, що нинішня перемога має стати поштовхом перед двома принциповими матчами з Шахтарем у Кубку України та чемпіонаті:

"Давно не вигравали, було багато критики. Для деяких хлопців це перший подібний досвід, і ми намагаємося підтримувати один одного. Всі розуміють, наскільки важливі наступні ігри. Це дербі всієї країни – зробимо все, щоб порадувати наших уболівальників".

Наступні два поєдинки Динамо проведе проти донецького Шахтаря. Спочатку в рамках Кубка України — 29 жовтня, а потім в рамках УПЛ — 2 листопада.