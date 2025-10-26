Україна

Ветеран продовжує збирати голи.

Лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко на 32-й хвилині матчу 10-го туру УПЛ з Кривбасом забив гол та зробив рахунок у матчі 3:0.

Для 36-річного українця цей м'яч став 115 у рамках української Прем'єр-ліги. Більше голів забили лише Євген Селезньов (117), Максим Шацьких (123) та Сергій Ребров (123).

На 70 хвилину зустрічі кияни продовжують впевнено вигравати у Кривбасу із рахунком 3:0.

