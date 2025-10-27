Україна

Півзахисник Динамо відзначив стабільність гри, комбінації з Ярмоленком та психологічне піднесення перед дербі з Шахтарем.

Півзахисник Динамо Владислав Кабаєв поділився враженнями від домашньої перемоги над Кривбасом у 10-му турі чемпіонату України з рахунком 4:0.

"Перемога – це головне. Звісно, коли ти виграєш і є якість гри – це супер. Сьогодні була необхідна якість, хоч і не завжди, але вже помітна. Ми перемогли важку команду для нас, такі матчі завжди непрості. Рахунок після першого тайму 3:0 показує, що наша реакція на попередні п’ять ігор чемпіонату, де втрачали очки, була правильною", – сказав Кабаєв.

Півзахисник розповів, що тренерський штаб уважно вивчав суперника, і команда змогла реалізувати напрацьовані комбінації:



"У Кривбасу є як слабкі, так і сильні сторони. Ми більше грали комбінаційно, використовували стандарти, біля штрафного майданчика суперника у нас виходило більше вдалих дій. Але є ще моменти, у яких потрібно працювати краще – як у захисті, так і в атаці".

Футболіст розповів про свої травми та період відновлення:



"Було два пошкодження – надрив привідного м’яза та травма передньої поверхні стегна. Потім ще було отруєння в Туреччині, через що пропустив матч із Самсунспором. Але сьогодні тренер довірився, і я зіграв".

Півзахисник також розповів про конкуренцію в команді на позиції вінгера:



"Зараз велика конкуренція – Шола Огундана, Волошин, Ярмоленко. У Динамо завжди будуть сильні гравці, і якщо не показуєш рівень, на твоє місце прийде інший. Але здорова конкуренція рухає вперед і мене, і молодих футболістів".

Щодо майбутніх матчів із Шахтарем Кабаєв зазначив:



"Перемога над Кривбасом додає впевненості, але суперник також у хорошій формі. Чим старші – тим більше цінуєш такі матчі. Ми будемо робити все від себе залежне, щоб досягти позитивного результату".

Футболіст також прокоментував роль Ярмоленка у команді:



"Він дуже багато допомагає на полі та поза ним, уміє знайти слова, які перемикають команду. Його роль величезна".

Наступні два поєдинки Динамо проведе проти донецького Шахтаря. Спочатку в рамках Кубка України — 29 жовтня, а потім в рамках УПЛ — 2 листопада.