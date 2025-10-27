Україна

Захисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Кривбасом.

Напередодні київське Динамо розгромило криворізький Кривбас у домашньому поєдинку десятого туру української Прем’єр-ліги.

Динамо Київ — Кривбас 4:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Денис Попов прокоментував виступ власної команди.

"Для захисника така перемога — це як свято. Старались реабілітуватись. Гадаю, наша команда сьогодні грала дуже добре, я пишаюсь командою, усі молодці.

На даний момент, напевно, так, це була наша найкраща гра в сезоны. Ми реалізували свої моменти, забезпечили переможний рахунок, у захисті відіграли на нуль. Сьогодні є привід трохи порадіти, відпочити. Попереду на нас чекають дуже важливі матчі.

Усі розуміють, які задачі стоять перед Динамо і де ми повинні знаходитись. Я не дивлюсь в турнірну таблицю, але у нас зараз не дуже вдала серія, тому ця перемога як ковток свіжого повітря, аби ми стали на переможний шлях і трималися його до кінця.

Але видихати ніколи, адже графік божевільний. Шахтар це Шахтар, а ми — Динамо. Усі розуміють, що це за матч. Треба налаштовуватись на свою найкращу гру, аби кожен з нас був зарядженим і видав свій найкращий матч, тоді буде результат.

Підтвердив, що я на своєму місці, де і повинен бути. Звичайно, гол — це для захисника бонус. Головне, що зіграли на нуль, оскільки пропустили в цьому сезоні чималу кількість голів. Але сьогодні команда відпрацювала як єдиний механізм. Так має бути і надалі.

У ці часи людям потрібно ходити на такі заходи, аби трохи відволікатись від буденних проблем. Емоції бувають різні, не завжди позитивні, але це футбол. Ми раді бачити всіх на трибунах", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме в донецького Шахтаря, тоді як посеред тижня ми побачимо Класичне в столиці вже в рамках Кубка України.